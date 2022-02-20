2022/02/20 | 01:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jBliTfMZziA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسن هادي : الاغتيالات لن تثنينا عن المطالبة بالتعيينات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسن هادي : الاغتيالات لن تثنينا عن المطالبة بالتعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).