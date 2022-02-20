درجال: ملعب المدينة ضمن قائمة أجمل ملاعب العام 2021

2022/02/20 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن ملعب المدينة في العاصمة بغداد ضمن قائمة اجمل ملاعب العام 2021 .وقال درجال على حسابه في "الفيسبوك" تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ملعب المدينة في العاصمة بغداد ضمن قائمة اجمل ملاعب العام 2021، حيث ضمت القائمة ايضاً ملاعب في مختلف قارات العالم منها اسيا واوربا وافريقيا وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية ".وأعرب عن شكره لكل الجهود التي انجزت هذا الملعب ، مؤكدا ان "القادم سيكون افضل" .وتابع: "لن ندخر جهدا من اجل اكمال بقية المنشآت الرياضية".

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