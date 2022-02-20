2022/02/20 | 02:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي أدان قصف أهداف مدنية في شرق أوكرانيا.وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي يدين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية في انتهاك واضح لاتفاقيات مينسك والقانون الدولي".وقال بوريل أيضا إن مزاعم "المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوهانسك" بشأن هجوم محتمل من قبل أوكرانيا "ليس لها أساس".وقال السياسي: "ندعو روسيا إلى وقف التصعيد".وأضاف: إن "العدوان على أوكرانيا سيكون له عواقب واسعة النطاق ووخيمة على روسيا".وأشار بوريل أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل غير مشروط سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يدين قصف أهداف مدنية شرقي أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يدين قصف أهداف مدنية شرقي أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).