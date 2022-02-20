مقتل صحفي بالرصاص غربي تركيا

2022/02/20 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل صحافي تركي بالرصاص، السبت، في مقر صحيفته في كوجالي شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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