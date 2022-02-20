صحيفة: غانتس يطلع هاريس على موقف إسرائيل من أي اتفاق نووي مع إيران

2022/02/20 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، أن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجب أن يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة امتثال طهران لذلك، وفق ما نقلت صحيفة "جورزليوم بوست".

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