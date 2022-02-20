2022/02/20 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الكندية التي تواصل العمل على تفريق مجموعة متشددة من المحتجين في العاصمة الفيدرالية، أن "تقدما كبيرا" أحرز السبت لناحية إخلاء وسط أوتاوا المشلول منذ أسابيع بسبب الاحتجاجات المناهضة للقيود الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا.. الشرطة تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا.. الشرطة تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).