تحطم مروحية في

2022/02/20 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت مروحية في المحيط بالقرب من شاطئ ميامي بيتش، السبت، وفق ما أعلنت شرطة ميامي في تغريدة على تويتر.

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