مصر.. أول رد رسمي على إبراهيم عيسى بعد

2022/02/20 | 06:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، السبت، بالتحقيق في التصريحات التي أوردها الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى حول حادثة الإسراء والمعراج للنبي محمد بعد الضجة التي أثارها إثر "تكذيبها".

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