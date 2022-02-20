مصر.. هل تعلم كم معاش المهندس وكم سيبلغ مع زيادة يوليو 2022؟

2022/02/20 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب المهندسين في مصر، هاني ضاحي، عن زيادة جديدة بمعاشات المهندسين ستطبق اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل وذلك للمرة الثانية بعد الزيادة التي جاءت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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