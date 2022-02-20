الإمفيتامين مجددا.. السعودية تضبط مخدرات وطلقات حية في الجوف

2022/02/20 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، السبت، عن ضبط كمية من المخدرات وسلاح وطلقات حية في منطقة الجوف (شمال وسط المملكة)، بحسب ما أعلنته عبر حسابها في تويتر.

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