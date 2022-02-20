2022/02/20 | 07:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ، أن الرياضيين سعداء، بل أكثر من سعداء وهم إنهم راضون تماما عن الملاعب والقرى والخدمات المقدمة، والأمان داخل نظام الحلقة المغلقة في ظل هذه الظروف العصيبة جدا".وأضاف باخ في حديث عن دورة الالعاب الشتوية في بكين ان "الرياضيين يتجاوبون بأداء متميز وبروح أولمبية غير مسبوقة ، لقد كانت حماسة وقوة هذه التجربة الأولمبية أكبر وأعظم مما شهدته في الدورات الأولمبية السابقة".وقال باخ: " لا داعي للقلق بشأن استخدام 2000 محطة وحلبة تزلج على الجليد في جميع أنحاء الصين ، ناهيك عن أن جميع الملاعب الجديدة التي أُنشأت لأولمبياد بكين 2022، لديها خطط تراثية لضمان استخدامها لأغراض متعددة بعد الدورة على مدار العام ".وبين باخ : " قد يكون هذا الاهتمام الكبير أيضا نابعا من حقيقة أن أكثر من 300 مليون صيني عرفوا الرياضات الشتوية " ، متابعاً : " أعتقد أن هذا الاتجاه قد تعزز بفضل النجاح الكبير الذي حققه الفريق الأولمبي الصيني ، فقد احتفل الشعب الصيني بالحائزين على الميداليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون والصحف ، بحماس وفخر كبيرين ، مشيداً بالإجراءات المضادة لكوفيد-19 في أولمبياد بكين 2022 ".وعد باخ : " معدل إصابة 0.01، كانت الحلقة المغلقة التي نُظمت فيها الدورة واحدة من أكثر الأماكن أمانا على الكوكب، إن لم تكن الأكثر أمانا بالفعل، وهذا إنجاز عظيم ".وختم باخ حديثه قائلاً :" أعتقد أن ما يمكننا تعلمه هنا، هو أنه إذا كنا متحدين في الحركة الأولمبية، فسنكون أقوياء وصامدين للغاية ،وهذا ظهر من خلال تنظيم بطولتين خلال 6 أشهر في ظل وجود جائحة كورونا وتحت التهديدات التي يفرضها متحور أوميكرون سريع الانتشار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باخ: بكين نجحت بتنظيم دورتين أولمبيتين في ظل جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باخ: بكين نجحت بتنظيم دورتين أولمبيتين في ظل جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).