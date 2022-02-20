"نساء ملوك أوروبا منقبات؟".. منشور مضلل يحصد آلاف المشاركات

2022/02/20 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سياق المنشورات التي تتناول تأثير الإسلام على الغرب، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة بالأسود والأبيض ادعى ناشروها أنها لقيصر النمسا عام 1916 برفقة زوجته وهي منقبة "أمام الشعب".

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