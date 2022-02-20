افتاء مصر تدخل على خط ضجة

2022/02/20 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت دار الإفتاء المصرية على الضجة التي أثارها الإعلامي المصري إبراهيم عيسى و"تكذيبه" وقوع حادثة الإسراء مع النبي محمد، لترد بـ7 نقاط كانت كالتلي:

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