صلاح يعلق على هدفه الـ 150 مع ليفربول

2022/02/20 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على تسجيله الهدف الـ150 مع ناديه طوال مسيرته الاحترافية في الفريق.ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، مساء أمس السبت، للتعليق على الهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح في مرمى نورويتش سيتي، بعد تغلب الفريق بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الدوري […]

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