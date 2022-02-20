2022/02/20 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة مزقتها داعش والنزاع المسلح، أدى تغير المناخ جفاف الأنهار إلى جعل الاستقرار أكثر خطورة بعدما بات الخبز اليومي صعب المنال، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب وتغير المناخ يدمران "سلة الخبز" في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب وتغير المناخ يدمران "سلة الخبز" في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).