أستراليا تتهم الصين بالقيام بـ”عمل عدواني جدا” باستخدام الليزر

2022/02/20 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، الصين بارتكاب “عمل ترهيبي”، بعد إعلان حكومته أن سفينة صينية وجهت أشعة ليزر نحو طائرة عسكرية أسترالية.وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية أن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية كانتا تبحران الخميس قبالة الساحل الشمالي لأستراليا عندما وجهت إحداهما أشعة ليزر نحو طائرة استطلاع أسترالية، معتبرة أن ذلك […]

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