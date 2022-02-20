دراسة: القهوة تحمي من هذه الأمراض القاتلة

2022/02/20 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت دراسة جديدة بروتينات معينة يتفاعل معها الكافيين في القهوة، والتي تساعد الكبد على إزالة الكوليسترول السيء من مجرى الدم، وبالتالي الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.ووجد الباحثون في جامعة “ماكماستر” الكندية أن استهلاك الكافيين المنتظم مرتبط بانخفاض مستويات بروتين يسمى PCSK9 في مجرى الدم.وتعزز المستويات المنخفضة من هذا البروتين من […]

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