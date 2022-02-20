تعرف على أفضل 5 خيارات لفطور صحي

2022/02/20 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الدهون الحشوية إلى عدد من المشاكل الصحية بسبب مكان وجودها على الجسم، فإذا كان الشخص لديه الكثير من الدهون الحشوية (المعروفة أيضًا باسم دهون البطن أو الكرش)، وهي نوع من الدهون الموجودة حول الأعضاء الداخلية، فمن المرجح أن يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري […]

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