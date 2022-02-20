قائد أميركي سابق يتحدث عن القوات الأوكرانية التي تواجدت في العراق عام 2004

2022/02/20 | 08:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدث الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق في الجيش الأميركي في أوروبا والجيش السابع، عن دور وطبيعة القوات الأوكرانية التي كانت متواجدة في العراق عام 2004 عندما كان في الخدمة.

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وقال هيرتلينغ في مقابلة مع "سي إن إن"، (20 شباط 2022): "عندما كان لدينا أوكرانيون يعملون معنا في العراق عام 2004 ضمن إحدى كتائبنا، كانوا قوة فظيعة، قادة فاسدون، غير منضبطين، غير متحمسين، سيئين، لأنهم ما زالوا يقادون من قبل قادة تلقوا تدريبهم بالفعل في روسيا".

وأضاف، "اليوم، بعد 20 عامًا، أصبحوا قوة محترفة جدًا..



لقد ابتعدوا عن هذه المواصفات، مستندين على فيلق من ضباط الصف الجدد..



لكن المعدات تبقى كما هي، هناك فرق نوعي من حيث المعدات (مقارنة بروسيا)".

وتابع قائلا: "لكن ما أعتقد أنه أحد الأشياء التي يحسب حسابها في القتال هو إرادة الجنود.



لديهم الإرادة.



لست متأكدًا من أن الجنود الروس يفعلون ذلك"، لافتا إلى أن "الروس يعيدون تمركز قواتهم في طريقهم الرئيسي للهجمات، وأعتقد أن هذا ما يفعلونه".

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