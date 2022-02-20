بالارقام … نائب سابق يكشف كميات الوقود المنتجة في الاقليم والجهات المسيطرة على الاسعار

2022/02/20 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف النائب السابق وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، كميات الوقود التي ينتجها الاقليم يوميا من الوقود، لافتا الى ان العائلتين الحاكمتين في كردستان تسيطران على ملف النفط والاسعار.وقال علي لـ /المعلومة/، ان “اقليم كردستان وفي عام 2015 اصدر قرارا من خلال وزارة نفط الاقليم لرفع الدعم عن البنزين، واليوم […]

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