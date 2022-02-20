الزيادي: الحكومات اوجدت ذرائع لضمان عدم تسليم مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط

2022/02/20 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، ان الحكومات المتعاقبة اوجدت الكثير من الذرائع والتي كانت سببا في عدم إيصال مستحقات البترودولار الى المحافظات المنتجة للنفط.وقال الزيادي لـ /المعلومة/، ان “ماحصل من حرمان للخدمات وتطوير المحافظات الجنوبية وعدم الحصول على استحقاقاتها كان نتيجة السياسات المالية للحكومات المتعاقبة”.وأضاف ان “العراق يمتلك […]

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