القبض على 8 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في كركوك

2022/02/20 | 08:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على ثمانية متهمين بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات.وقالت المديرية في بيان، إنه “بعد ورود معلومات بحق عدد من الأشخاص حول ترويج وتعاطي المخدرات، شرعت مفارزها ببنصب كمين وبعملية نوعية تم القبض على ثمانية أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة”.وأضافت انه “تم ذلك بعد أستحصال موافقة قاضي […]

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