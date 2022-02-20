الجبوري: خفض سعر الدولار سيكلف الميزانية 10مليار دولار سنويا

2022/02/20 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، اليوم الاحد، أن خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10مليار دولار سنوياً.وقال الجبوري، في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، إن “خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10مليار دولار اضافية سنويا واذا انخفض سعر النفط الى 60$ ستعجز عن دفع الرواتب ولن تتمكن من تمويل مشاريع البنى […]

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