الكعبي: التحالف الثلاثي مهدد بالتفكك بعد التحركات نحو الملف النفطي بالاقليم

2022/02/20 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان التحالف الثلاثي الذي يضم حزب بارزاني مهدد بالانقسام، نتيجة فتح الملف النفطي من قبل المحكمة الاتحادية، وهو ماسيؤدي الى حدوث انقسام داخل هذا التحالف من قبل الجانب الكردي.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “ذهاب المحكمة الاتحادية نحو فتح الملف النفطي بالاقليم واستعادة الاموال التي بذمة حكومة […]

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