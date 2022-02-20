إنطلاق عملية امنية شمالي بغداد - عاجل

2022/02/20 | 08:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإنطلاق عملية امنية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوات الحشد الشعبي إنطلقت بعملية امنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".ويشهد قضاء الطارمية خروقات أمنية وتسلل لعصابات داعش الارهابية بين الحين والاخر من قبل خلايا التنظيم عبر البساتين.

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