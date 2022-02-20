2022/02/20 | 08:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعملية هبوط "احترافية" لطائرة تابعة لخطوط مصر للطيران في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، لندن، وسط رياح عاتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداول فيديو يقارن مهارة طيار مصري بهبوط صعب وسط رياح شديدة بلندن.. والكابتن يعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداول فيديو يقارن مهارة طيار مصري بهبوط صعب وسط رياح شديدة بلندن.. والكابتن يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).