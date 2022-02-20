خبير امني: مواقع الإرهاب أصبحت مكشوفة وقد يلجأ لخطة بديلة

2022/02/20 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني علي الوائلي، من لجوء الإرهاب الى خطة بديلة بعد ان تم كشف معظم مناطق اختبائه خصوصا في ديالى وصلاح الدين والانبار، لافتا الى ان الإرهاب لم يعد يواجه بشكل مباشر لكنه يستخدم أسلوب الجريمة مايتطلب تكثيف الجهد الاستخباري.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الأجهزة الأمنية تمكنت من الوصول الى […]

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