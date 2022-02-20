2022/02/20 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهم بتعاطي المخدرات وجد بحوزته مسدس في بغداد.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارىء بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود احد المتهمين ضمن قاطع المسؤولية بحوزته مواد مخدرة مع سلاح، […]

ظهرت المقالة بحوزته مسدس..



القبض على متهم بتعاطي المخدرات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته مسدس.. القبض على متهم بتعاطي المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته مسدس.. القبض على متهم بتعاطي المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).