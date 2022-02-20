الجرذ المحاصر - سعود سالم

2022/02/20 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم هواجس السيد نون٣-;-٤-;- - الحصارويفتح الباب ويدخل، كما تعود في أغلب الأوقات في المساء وبعد نهاية اليوم، حيث يعود إلى غرفته في الطابق التاني في أحدى ضواحي المدينة، حيث تعود أن يقضي أمسياته وحيدا، يحدق في الجدران العارية ..



يحلم ..



يقضي الساعات الطويلة مستلقيا على السرير، يتأمل السقف، ويتخيل النجوم والشموس والاقمار في رحلتها الأبدية عبر السقف الواطئ.



جدار ابيض لامع يواجهني، ويعكس ا ......





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