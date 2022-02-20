نداء ... للعقل والحرية - عباس علي العلي

2022/02/20 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الرب المعبأ بصناديق التأريخلا ينفع كسفينة للنجاةوالشمس المحبوسة وراء سور الظلاملا يمكنها أن تصنع نهاروحدها الحقائق التي تنطق بالحياةتحلق عاليا كمجرة من نجوم وأفلاكحرةتتكلم فصيحا وبلغة الأرقامأماأوهام الربوأعذار الظلامستحترق حتما عندما يتكلم العقلبمنطق السؤالوسؤال السؤالماذا وكيف وإلى متىوأين تحشر مفردات الكلام؟نظام وأنتظامومدا ......





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