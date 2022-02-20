بين رجلين ... قصة قصيرة - منى حلمي

2022/02/20 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي بين رجلين ....



قصة قصيرة -------------------------------------------بين رجلين ----------------------------- فى لحظة خارجة عن مدار الأرض والمنطق ، دخلت إلى مصيرى المعتم فى عينيه. لا خبرة عندى ولا دليل ، فى طريقى الملغم بالسواد ، ورقصات الأشباح . لا زاد معى ، ولا ماء ، ولا قطرة من كبرياء ، فى رحلة وعرة الدروب ، خاصمها الشجر ، هجرتها متعة الترحال ، وسحر السفر.على تنهيد ......





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