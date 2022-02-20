سياسيون: التوافق والتفاهم والتنازل خير وسائل للخروج من الانسداد السياسي

2022/02/20 | 09:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت بعض الأطراف السياسية ان الخروج من الازمة الحالية وانهاء حالة الانسداد السياسي مرهون بالتوافقات والتفاهمات وكذلك التنازل من قبل بعض الأطراف من اجل المضي بتشكيل الحكومة.وقال النائب السابق عن تحالف الفتح عدي حاتم لـ /المعلومة/، ان “البيت الشيعي بالإمكان ان يعود لقوته من خلال التفاهم مابين الاطار والتيار والدخول […]

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