2022/02/20 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عمليات بغداد تمنع دخول الشاحنات إلى بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:09

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