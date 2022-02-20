مدير سان جيرمان يكشف سبب سقوط فريقه بثلاثية أمام نانت

2022/02/20 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أرجع المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، سبب سقوط فريقه أمام نانت، أمس السبت، في الأسبوع الـ25 من الدوري الفرنسي، إلى سوء التحكيم في اللقاء.وتعرض سان جيرمان لخسارة مفاجئة على يد مضيفه نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.وقال ليوناردو لشبكة “كانال بلس” بعد المباراة: “سأحاول أن أكون هادئا.اعتراضي […]

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