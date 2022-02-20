القبض على متهم بتعاطي المخدرات في بغداد

2022/02/20 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهم بتعاطي المخدرت وجد بحوزته مسدس في بغداد.وقالت الوزارة في بيان، إنه “بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارىء بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود احد المتهمين ضمن قاطع المسؤولية بحوزته مواد مخدرة مع سلاح، تم التحرك على مكان تواجده […]

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