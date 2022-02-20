عمليات بغداد تصدر توجيها يخص دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة - عاجل

2022/02/20 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، توجيها يخص دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد اعتباراً من اليوم".يتبع..

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