صناعة الخرسانة من الكمامات.. شاهد ما قام به طلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

2022/02/20 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يُبنى منزلك في يوم من الأيام باستخدام الكمامات..يقوم باحثون من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بخلط معدات الوقاية الشخصية المهملة، مثل الكمامات والقفازات، في الخرسانة كطريقة لإعادة استخدام النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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