2022/02/20 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الأطباء أن النشاط البدني والعقلي هو الخلاص من شيخوخة الدماغ، على الرغم من أنها يمكن أن تحدث بسبب الوراثة أو المناخ أو الصحة العامة.قام الأطباء بتسمية ثلاث عادات من شأنها حفظ وإطالة قدرة الدماغ على العمل لسنوات عديدة دون الدخول في مرحلة الشيخوخة.وفقًا للأطباء، يجب أن يحصل الشخص على قسط […]

ظهرت المقالة دراسة تكشف ثلاث عادات تحارب شيخوخة الدماغ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف ثلاث عادات تحارب شيخوخة الدماغ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف ثلاث عادات تحارب شيخوخة الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).