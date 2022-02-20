النزاهة: ضبط حالات تزوير واختلاس في مطار وصحة النجف

2022/02/20 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر محافظة النجف.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنَّ “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في النجف الأشرف تمكَّن من ضبط أوليات عقودٍ قام مدير مطار النجف بإبرامها مع متعاقدين، لقاء مبالغ ماليَّةٍ طويلة الأجل، موضحة أنه تمَّ […]

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