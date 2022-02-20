بريطانيا تحذر: إذا لم نوقف بوتين الآن فسوف يجتاح المزيد من البلدان

2022/02/20 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل"، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيواصل شن الحروب على الدول المجاورة إذا سمح له بغزو أوكرانيا".

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