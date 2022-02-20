علماء: نظامنا الشمسي لديه كائن جديد غامض

2022/02/20 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء الفلك في الفاتيكان جسما جديدا غامضا وراء نبتون يمكن أن يساعد في البحث عن الكوكب التاسع المفترض لنظامنا الشمسي.ويستغرق الجسم العابر لنبتون، المسمى 2021 XD7، نحو 286 عاما للتنقل حول الشمس وهو بالتأكيد أصغر من كوكب بلوتو القزم.ورصده ريتشارد بويل باستخدام تلسكوب الفاتيكان للتكنولوجيا المتقدمة في 3 […]

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