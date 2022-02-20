درجال: ملاعب العراق وصلت إلى تصنيف عالمي متقدم

2022/02/20 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن ملاعب العراق وصلت إلى تصنيف عالمي متقدم.وقال درجال في بيان تلقته “ايرث نيوز”، “سعداء باختيار ملعب المدينة سعة 32 الف متفرج في العاصمة بغداد ضمن قائمة افضل ملاعب العالم”، مثمنا “جميع الجهود التي اثمرت عن وصول ملاعبنا الى التصنيف العالمي المتقدم”.وأوضح أن “ذلك سيكون […]

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