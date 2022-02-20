2022/02/20 | 10:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الاحد، باصابة امرأة بطلق ناري طائش، وفشل محاولة شاب للانتحار في المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “امراة ستينية اصيبت بطلق ناري طائش في قضاء الرفاعي”، مبينا ان “الإصابة كان في (ساقها) الايمن ونقلت على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج”.وأضاف ان “شاب في العشرين […]

ظهرت المقالة إصابة امرأة برصاصة طائشة وفشل محاولة انتحار شاب في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة امرأة برصاصة طائشة وفشل محاولة انتحار شاب في ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة امرأة برصاصة طائشة وفشل محاولة انتحار شاب في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).