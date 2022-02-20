الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة - معاد الجحري

2022/02/20 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#معاد_الجحري رفيقاتي رفاقي،ازيد من 40 منطقة ستشارك في مظاهرات الاحد 20 فبراير التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربيةبمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة.



وهي لحظة في الصراع من أجل المطالب الانية للشعب المغربي وخاصة ما يتعلق بالغلاء وضرب الحريات والآثار الكارثة للجفاف والشغل…ويتطلب الاعداد لها توحيد الجهود بين كل القوى والطاقات المناضلة والمستعدة للعمل قولا وفع ......





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