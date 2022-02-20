أية مصلحة لنا في تحول “النفط والغاز” من جيوب لصوص أربيل إلى جيوب لصوص بغداد ؟! - الحزب الشيوعي العمالي العراقي

2022/02/20 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (حول قرار الحكومة الاتحادية بتسليم كامل إنتاج النفط والغاز في كردستان إلى بغداد)أصدرت المحكمة الاتحادية قرار (بطلان قانون النفط والغاز في كردستان) والذي يعني الزامية تسليم اقليم كردستان النفط والغاز إلى الحكومة في بغداد.ليس قرار المحكمة الاتحادية المذكور إداري أو فني او قانوني او يتعلق بتصحيح “غبن” ما، أنه قرار سياسي بامتياز.



إذ لا يمكن فصل هذا القرار عن مجمل العملية السياسية اليوم ......





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