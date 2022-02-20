فيليب يتعذّر بالإصابات وأبو الهيل بسوء الحظ

2022/02/20 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

عبَّر مدرب نادي الميناء أمين فيليب عن رضاه التام لنتيجة مباراة فريقه أمس أمام زاخو والتي انتهت بالتعادل السلبي والتي استضافها ملعب زاخو ضمن الجولة ال22 من دوري الكرة الممتاز.

وقال فيليب في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنَّ " فريقه قدم مباراة جيدة رغم الظروف التي يمر بها لاسيما غياب ستة لاعبين أساسيين نتيجة الإصابة، ولاعبان مبعدان بسبب حصولهما على بطاقتين صفراوين ".

وأكد فيليب : " أنه باقٍ على وعده في إمكانية مغادرة الميناء مناطق الخطر بعد أن تتحسن نتائجه خلال الأدوار المقبلة، لكنه لفت إلى أن الفريق بحاجة الى مزيد من الصبر والتركيز خلال المباريات المقبلة ".

من جهته رمى مدرب زاخو عبد الوهاب أبوالهيل نتيجة التعادل إلى الحظ وعدم التركيز والاستعجال في إنهاء الهجمات، مشيراً إلى أن " الفريق تهيأت له أكثر من سبع فرص من دون استغلالها بالصورة الأمثل".

ودعا أبو الهيل جماهير زاخو الى الفخر بفريقهم الذي يقدم مستويات جيدة ويتواجد في ترتيب تحسده عليه أغلب الفرق، منوهاً بأن مشجعي أبناء الخابور يريدون تحقيق الفوز في كل مباراة لفريقهم، متمنياً، أن يرتقي مستوى اللاعبين ونتائج زاخو، وأن يكون الحظ معه في المباريات المقبلة .

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