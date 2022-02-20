المباشرة بالخطة الطبية الخاصة بزيارة استشهاد الإمام الكاظم (ع)

2022/02/20 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تباشر وزارة الصحة منتصف الأسبوع المقبل، تطبيق الخطة الطبية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، التي تركز على تعزيز التغطية باللقاحات وتقديم الخدمات الصحية للزائرين.وقال مدير دائرة صحة الكرخ سعد كامل اللامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة أعدت خطة طبية تزامنا مع اقتراب ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، سيبدأ […]

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