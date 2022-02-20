ذي قار تتفق مع منظمة إيطالية على توسعة متحف الناصرية

2022/02/20 | 10:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتفقت محافظة ذي قار مع منظمة إيطالية على توسعة متحف الناصرية، وفقا للمعايير الدولية لإنشاء المتاحف.وقال مدير المكتب الإعلامي للمحافظة كاظم صبار في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “المحافظ محمد الغزي بحث مع منظمة الجسر الإيطالية إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية داخل المحافظة، والاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في مجال السياحة”.وأكد صبار، […]

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