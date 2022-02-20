2022/02/20 | 10:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر العشرات من العاملين في بلدية الصدر الثانية، اليوم الاحد، للمطالبة باسترجاع رواتبهم.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “العشرات من عقود الصيانة العاملين في بلدية الصدر الثانية قسم المجاري والنظافة والزراعة خرجوا بتظاهرات غاضبة امام بلدية الصدر الثانية في ساحة مظفر”.وأضاف أن “التظاهرات جاءت على خلفية استقطاع رواتبهم لشهر الواحد دون […]

ظهرت المقالة بالفيديو..



تظاهرات غاضبة امام بلدية الصدر الثانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تظاهرات غاضبة امام بلدية الصدر الثانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تظاهرات غاضبة امام بلدية الصدر الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).