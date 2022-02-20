2022/02/20 | 10:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سألنا الناس ... هل العدالة الاجتماعية ستتحقق يوما ما ؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QE0WIm0iomQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سألنا الناس ... هل العدالة الاجتماعية ستتحقق يوما ما ؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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